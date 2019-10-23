Лига чемпионов
Матч ТВГвардиола не накажет Фодена за удаление против «Аталанты»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал полузащитника Фила Фодена, который был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч завершился победой «горожан» со счетом 5:1, а Фоден покинул поле после получения второй желтой карточки на 82-й минуте.
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