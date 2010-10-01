Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола никогда не обыгрывал Юргена Клоппа на «Энфилде». На этом стадионе они провели 4 игры, в которых трижды победу одерживал наставник «Ливерпуля», а еще раз команды сыграли вничью.

Гвардиола никогда не обыгрывал Клоппа на «Энфилде»

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