Футбол

Матч ТВМатч ТВГвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди. 22 сентября хавбек выложил в своем Twitter пост, в котором сравнивал детское фото француза с чернокожим маскотом конфет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме

Евро-футбол.ру05:27

Гвардиола выступил в защиту обвиненного в расизме Силвы

Газета.Ru04:51

Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди

Sport24.ru02:40

Гвардиола – о скандале с мемом Бернарду Силвы: «Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят»

Бомбардир.ру04:57

Пеп об обвинении Бернарду Силвы в расизме: «Он один из милейших людей. Они с Менди все время шутят»

Sports.ru03:12

Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди

Матч ТВ04:03

Гвардиола заступился за Б. Силву, которого из-за мема заподозрили в расизме

Чемпионат03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии

Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Происшествия

Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор

Местное время (г. Пермь) 07:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги

Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 04:45
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика

Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО).
Коммерсантъ 08:09
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Российская газета 05:10
Транспорт

В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Баскетбол

Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»

Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Политика

Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Общество

Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Происшествия

Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Происшествия

В Барнауле мужчина зарезал пятилетнего сына

По версии СК РФ, в среду утром в своем доме в городе Барнауле мужчина нанес четыре удара ножом по телу своего сына, и мальчик погиб от ран.
Росбалт 04:50
Здоровье

В клиники Тюменской области привезут новое оборудование

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о дополнительном выделении более 250 миллионов рублей из средств областного бюджета на медицинское оборудование.
Тюменская область сегодня 06:26
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Происшествия

Суд признал виновным похитителя картины Куинджи из Третьяковки

РИА Новости 08:18
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

REGNUM 02:07
Происшествия

Выпавший из окна поляк приземлился на украинца

В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Общество

Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
REGNUM 05:43
Политика

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Происшествия

В Норвегии загорелся российский траулер

На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым

Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Гаджеты

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

Директор компании Xiaomi Лей Цзюнь официально представил смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.
ITZine.ru вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенжамен Менди
Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, левый защитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. В 2017 году перешёл в «Манчестер Сити», став самым дорогим защитником в истории футбола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное