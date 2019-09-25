Футбол
Матч ТВГвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди. 22 сентября хавбек выложил в своем Twitter пост, в котором сравнивал детское фото француза с чернокожим маскотом конфет.
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Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
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Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Происшествия
Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
Местное время (г. Пермь) 07:37
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Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги
Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 04:45
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО).
Коммерсантъ 08:09
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Баскетбол
Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»
Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Политика
Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Происшествия
В Барнауле мужчина зарезал пятилетнего сына
По версии СК РФ, в среду утром в своем доме в городе Барнауле мужчина нанес четыре удара ножом по телу своего сына, и мальчик погиб от ран.
Росбалт 04:50
Здоровье
В клиники Тюменской области привезут новое оборудование
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о дополнительном выделении более 250 миллионов рублей из средств областного бюджета на медицинское оборудование.
Тюменская область сегодня 06:26
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца
В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Общество
Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
REGNUM 05:43
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Гаджеты
Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Директор компании Xiaomi Лей Цзюнь официально представил смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.
ITZine.ru вчера в 06:15