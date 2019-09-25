Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди. 22 сентября хавбек выложил в своем Twitter пост, в котором сравнивал детское фото француза с чернокожим маскотом конфет.

Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.

Шоу-бизнес Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

Политика Воронежский прокурор Шишкин стал заместителем Чайки Прокурор Воронежской области Николай Шишкин назначен на должность заместителя генерального прокурора России, он будет курировать надзорную деятельность в Сибирском федеральном округе (СФО).

Транспорт В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Баскетбол Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА» Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.

Политика Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Общество Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия В Барнауле мужчина зарезал пятилетнего сына По версии СК РФ, в среду утром в своем доме в городе Барнауле мужчина нанес четыре удара ножом по телу своего сына, и мальчик погиб от ран.

Здоровье В клиники Тюменской области привезут новое оборудование Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о дополнительном выделении более 250 миллионов рублей из средств областного бюджета на медицинское оборудование.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия Выпавший из окна поляк приземлился на украинца В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Общество Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.

Политика Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Происшествия Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.