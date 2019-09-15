Футбол
РЕН ТВГвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после неудачного матча с "Норвичем" поздравил с чемпионством своих главных конкурентов за титул АПЛ из "Ливерпуля".
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Гвардиола: «Не стоит ожидать, что „Ман Сити“ будет набирать 100 очков в каждом сезоне»
Sport24.ruвчера в 15:47
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