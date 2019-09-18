Лига чемпионов
Газета.RuГвардиола приобрел жилье на Украине
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков". Каталонец заявил, что сделал это из-за регулярных встреч против черно-оранжевых в Лиге чемпионов.
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