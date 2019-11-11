Футбол

Газета.RuГазета.RuГвардиола рассказал о гордости за «Манчестер Сити»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в послематчевом комментарии заявил о гордости за своих подопечных.
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