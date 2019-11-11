Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в послематчевом комментарии заявил о гордости за своих подопечных.

Гвардиола рассказал о гордости за «Манчестер Сити»

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Космос НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.

Общество «Трансконтейнер» планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае Ведущий российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два офиса в Китае, заявил РИА Новости гендиректор TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Егор Брагинец.

Общество Опубликован список регионов с самой доступной арендой жилья Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья для российских семей эксперты по заказу РИА Новости провели исследование и составили третий по счету рейтинг, в котором показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы.

Политика Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Здоровье Диетолог заявил, что чайный гриб опасен для здоровья Специалисты заявили, что чайный гриб может нанести серьёзный вред организму человека, пишет «МК».

Общество «Почта России» сократила нормативы по доставке посылок Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.

Космос Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы 10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.

Футбол «Севилья» обыграла «Бетис» в дерби Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Политика Моралес заявил, что его пытаются незаконно арестовать Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать.

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Авто Появились первые фото обновленной Lada Vesta В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Общество В Москве прооперировали телеведущего Леонида Якубовича В одной из клиник Москвы был прооперирован 74-летний любимец миллионов поклонников программы «Поле Чудес» Леонид Якубович.

Наука Клетки сердца человека адаптируются к условиям микрогравитации С помощью секвенирования РНК, ученые обнаружили, что экспрессия 2635 генов протекала с различной скоростью до и после космического полета, по сравнению с контрольной группой.