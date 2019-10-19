Футбол

Матч ТВМатч ТВГвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет смотреть матч девятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Legalbetвчера в 02:47

«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Чемпионат04:00

Три супер-ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс03:00

Гвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Sportbox.RU02:51

Гвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Матч ТВ02:51

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.75) и ставки тоталы в матче АПЛ 20 октября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:41

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: северо-западное дерби

Все про Спорт рувчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском

Известия 03:30
Общество

Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты

Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском 18 октября в 12:56
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Футбол

«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов

Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
REGNUM 01:34
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Происшествия

В ДТП под Киевом погибла известная мотоблогер

Популярная Instagram-модель и мотоблогер Елена, известная под ником @kuzavini, погибла в аварии на Гостомельской трассе под Киевом.
Discover24 02:57
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Политика

Власти разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Газета.Ru вчера в 08:11
Религия

Патриарх Кирилл приехал в Брянск

В воскресенье, 20 октября, на освящение Успенского собора в Брянск прибыл патриарх Кирилл. Богослужение началось в 9 утра в Супоневе.
КП - Брянск 03:22
Кино

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Kinonews.ru вчера в 17:26
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
Москва 24 вчера в 16:48
Футбол

Тедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»

Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры.
Московский Комсомолец 03:06
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Футбол

Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Происшествия

В Свердловской области в результате ДТП погибли две девушки

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
REGNUM 02:46
Экономика

Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 18 октября в 06:32
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service вчера в 08:40
Игры

«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов

Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру 18 октября в 09:37
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки автовладельцев

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Происшествия

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в Каталонии в день всеобщей забастовки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18 октября в 17:52
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером

Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер 18 октября в 04:17
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

REGNUM вчера в 13:25
Теннис

Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля

В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
RT на русском вчера в 15:04
Политика

В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани

В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей 17 октября в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное