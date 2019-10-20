Футбол
Матч ТВГвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет смотреть матч девятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
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