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Матч ТВМатч ТВГвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет смотреть матч девятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
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