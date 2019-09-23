Футбол
Sport24.ruГвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди
Сам Менди на твит одноклубника не обиделся, а Силва выразил негодование, что не может пошутить с другом без последствий. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила шутку футболиста, а Футбольная ассоциация Англии начала расследование произошедшего.
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Бернарду Силва обвинен в расизме из-за шутки в соцсетях в адрес одноклубника
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