Футбол

Sport24.ruSport24.ruГвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди

Сам Менди на твит одноклубника не обиделся, а Силва выразил негодование, что не может пошутить с другом без последствий. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила шутку футболиста, а Футбольная ассоциация Англии начала расследование произошедшего.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гвардьола поддержал Бернарду Силву. Он не считает сравнение Менди с чернокожим маскотом сладостей проявлением расизма

Спорт-Экспресс03:00

Пеп об обвинении Бернарду Силвы в расизме: «Он один из милейших людей. Они с Менди все время шутят»

Sports.ru03:12

Игрока «Манчестер Сити» обвинили в расизме

Газета.Ru23 сентября в 06:24

Гвардиола заступился за Б. Силву, которого из-за мема заподозрили в расизме

Чемпионат03:35

Игрок «Манчестер Сити» обвинён в расизме после шутки над одноклубником

Metaratingsвчера в 13:30

Бернарду Силва обвинен в расизме из-за шутки в соцсетях в адрес одноклубника

Матч ТВ23 сентября в 09:46

Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди

Sport24.ru02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Происшествия

В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды

ИА Новороссия 03:13
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК вчера в 03:03
Наука

Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Кино

Состоялся релиз новой игры Мэддисона о Чернобыле

Вышла новая игра от студии Ильи Maddyson Давыдова MEHSOFT.
CyberSport.ru вчера в 15:24
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета вчера в 02:15
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Спорт

Шубенков ответил на желание Ласицкене покинуть Россию

News.ru вчера в 09:09
Политика

Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

RT на русском 03:23
Общество

МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Футбол

Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1

Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Политика

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Гаджеты

Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Экономика

Многодетные семьи смогут списать 450 тысяч рублей по ипотеке

Государственная программа, действующая для семей, в которых с 1 января 2019 года по конец 2022 года родился или планируется рождение третьего или последующего ребенка, вступает в силу 25 сентября 2019 года.
Янаульские зори 23 сентября в 05:55
Авто

5 самых быстрорастущих иностранных компаний в России

Среди самых бурно растущих иностранных компаний в России оказались две из Японии и по одной — из Китая, Южной Кореи и Швеции.
Forbes 03:18
Общество

Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве

Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость

Анастасия Заворотнюк в своей жизни сталкивалась со многими испытаниями. Она не раз оказывалась в шаге от опасности, на грани жизни и смерти.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Общество

Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян

Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU вчера в 10:07
Космос

Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет

Вести 22 вчера в 22:00
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Политика

В России могут запретить лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Происшествия

Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес

Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей

Вести Подмосковья вчера в 00:07
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенжамен Менди
Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, левый защитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. В 2017 году перешёл в «Манчестер Сити», став самым дорогим защитником в истории футбола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное