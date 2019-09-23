Сам Менди на твит одноклубника не обиделся, а Силва выразил негодование, что не может пошутить с другом без последствий. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила шутку футболиста, а Футбольная ассоциация Англии начала расследование произошедшего.

Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди

Кино Состоялся релиз новой игры Мэддисона о Чернобыле Вышла новая игра от студии Ильи Maddyson Давыдова MEHSOFT.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Политика Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.

Общество МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".

Футбол Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1 Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.

Политика Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.

Экономика Многодетные семьи смогут списать 450 тысяч рублей по ипотеке Государственная программа, действующая для семей, в которых с 1 января 2019 года по конец 2022 года родился или планируется рождение третьего или последующего ребенка, вступает в силу 25 сентября 2019 года.

Авто 5 самых быстрорастущих иностранных компаний в России Среди самых бурно растущих иностранных компаний в России оказались две из Японии и по одной — из Китая, Южной Кореи и Швеции.

Общество Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.

Шоу-бизнес Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость Анастасия Заворотнюк в своей жизни сталкивалась со многими испытаниями. Она не раз оказывалась в шаге от опасности, на грани жизни и смерти.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Транспорт Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.