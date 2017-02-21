Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после поражения от "Вулверхэмптона" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) прокомментировал лидерство "Ливерпуля".

Гвардиола выступил с заявлением о лидерстве «Ливерпуля»

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