Футбол
Газета.RuГвардиола выступил с заявлением о лидерстве «Ливерпуля»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после поражения от "Вулверхэмптона" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) прокомментировал лидерство "Ливерпуля".
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Гвардиола — о поражении «Ман Сити»: «Это был плохой день, такое иногда случается»
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