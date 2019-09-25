Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку FA в отношении хавбека Бернарду Силвы, которого из-за поста про защитника Бенджамина Менди обвинили в расизме.

Гвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме

Экономика Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Футбол «Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Футбол Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.

Футбол Бэйл не включен в состав «Реала» на матч с «Осасуной» «Реал» огласил состав на матч 6-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Вне заявки мадридской команды остался вингер Гарет Бэйл.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

Политика Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.

Политика На Украине назначили нового главу Национальной полиции Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Здоровье Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области, сообщают сотрудники Роспотребнадзора.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Общество Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже — граждане смогут провозить без сопроводительных документов не более 10 кг.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Футбол Как мама Дзагоева чеканит мячом Бывший футболист Евгений Савин в своем Instagram выложил часть сюжета, посвященный маме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Происшествия Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

Происшествия В Тюменской области пропала няня с младенцем Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где он принимал участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, из-за решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, сообщает телеканал Sky News.

Политика МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов» Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.