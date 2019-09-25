Футбол
Евро-футбол.руГвардиола заступился за Силву, которого обвинили в расизме
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку FA в отношении хавбека Бернарду Силвы, которого из-за поста про защитника Бенджамина Менди обвинили в расизме.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
РИА Новости 06:56
Происшествия
Красноярец зарезал подругу и ее четырехлетнюю дочь
Вечерний курьер 06:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Футбол
Бэйл не включен в состав «Реала» на матч с «Осасуной»
«Реал» огласил состав на матч 6-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Вне заявки мадридской команды остался вингер Гарет Бэйл.
Sports.ru 06:30
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Политика
Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "частными и конфиденциальными" его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
Интерфакс 05:43
Политика
На Украине назначили нового главу Национальной полиции
Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Здоровье
Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области
Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области, сообщают сотрудники Роспотребнадзора.
КП - Смоленск 02:25
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество
Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже — граждане смогут провозить без сопроводительных документов не более 10 кг.
РБК 04:48
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Футбол
Как мама Дзагоева чеканит мячом
Бывший футболист Евгений Савин в своем Instagram выложил часть сюжета, посвященный маме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Спорт-Экспресс 03:07
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Происшествия
В Тюменской области пропала няня с младенцем
Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Российская газета 04:40
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где он принимал участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, из-за решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Политика
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.
Комсомольская правда 06:21
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 23 сентября в 14:08