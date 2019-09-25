Футбол

REGNUMREGNUMГвардиола заступился за обвиненного в расизме Бернарду Силву

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в защиту, обвиненного в расизме по отношению к французскому защитнику команды Бенджамину Менди, португальского полузащитника клуба Бернарду Силвы. Его мнение на эту тему 25 сентября приводит Sky Sports.
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Пеп об обвинении Бернарду Силвы в расизме: «Он один из милейших людей. Они с Менди все время шутят»

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