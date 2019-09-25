Футбол
REGNUMГвардиола заступился за обвиненного в расизме Бернарду Силву
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в защиту, обвиненного в расизме по отношению к французскому защитнику команды Бенджамину Менди, португальского полузащитника клуба Бернарду Силвы. Его мнение на эту тему 25 сентября приводит Sky Sports.
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Главные тренеры, возглавляющие челнинский "КАМАЗ" и московский "Спартак" (Михаил Белов и Олег Кононов соответственно) огласили список игроков, которые выйдут в стартовом составе игры 1/16 Олимп Кубка России.
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Первая межзвездная комета получила окончательное название
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Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
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