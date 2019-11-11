В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

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Экономика Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Здоровье Доказана смертельная опасность популярного лекарства Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Хиллари Клинтон оценила вероятность своего участия в выборах 2020 года Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила вероятности своего участия в выборах президента в 2020 году, однако заверила, что таких планов у нее пока нет.