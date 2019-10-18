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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о ситуации в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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