Футбол
ЧемпионатГюндоган: возможно, «Манчестер Сити» сейчас не стоит смотреть на таблицу АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о ситуации в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Гюндоган: возможно, «Манчестер Сити» сейчас не стоит смотреть на таблицу АПЛ
Чемпионат17 октября в 14:20
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM вчера в 13:25
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 18 октября в 02:06
Происшествия
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".
Газета.Ru 07:08
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Происшествия
На месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция.
Life.ru вчера в 20:48
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Еще чуть-чуть и представителям военно-морских сил разрешат носить накладные ресницы, красить ногти и делать макияж.
Телеканал 360° 06:56
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на более качественном процессоре
Ранее в сети ходили слухи о том, что китайский гигант Xiaomi готовится перевыпустить модель Redmi Note 8T, который представляет собой аналог Note 8 Pro, но базируясь на Qualcomm.
Ferra 07:43
Спорт
Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби
ТАСС Спорт 05:22
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Известия вчера в 03:54
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Футбол
«Динамо» разгромило «Краснодар» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" победило "Краснодар" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:16