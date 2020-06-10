Кино
ФАНHBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем. В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются массовые протесты.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Как пишет 10 июня Wall Street Journal, также из программы телекомпании Paramount Network исчез сериал «Полицейские» (Cops), что, по мнению издания, свидетельствует о пересмотре вещателями своей политики на фоне антирасистских протестов в США.Известия00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Общество
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля
Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля.
Российская газета 05:51
Общество
В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса
В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на слова об измене
Московский Комсомолец 03:21
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка
Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
Происшествия
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски
В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин
Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни.
RT на русском 05:50
Армия и оружие
ВМС США запретили использовать флаг конфедератов
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился избавиться от флагов армии конфедератов в общественных местах и рабочих зонах объектов, на кораблях, самолетах, подводных лодках.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию
Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.
Metaratings 03:54
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Экономика
Глава ЦБ назвала сроки восстановления российской экономики
Российская экономика восстановится от последствий пандемии коронавируса за несколько кварталов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения в Госдуме годового отчета Банка России за 2019 год.
Rambler News Service 05:02
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Космос
Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида
Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00