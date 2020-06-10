Кино

ФАНФАНHBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем. В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются массовые протесты.
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с чего всё началось
Как пишет 10 июня Wall Street Journal
, также из программы телекомпании Paramount Network исчез сериал «Полицейские» (Cops), что, по мнению издания, свидетельствует о пересмотре вещателями своей политики на фоне антирасистских протестов в США.
Известия00:45

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Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК04:03

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия00:45

HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» на фоне протестов в США

Интерфакс03:19

WSJ: HBO Max убрал «Унесенных ветром» из каталога фильмов на фоне протестов в США

ТАСС02:49

Депутат прокомментировала снятие с HBO Max фильма «Унесенные ветром»

РИА Новости05:23

HBO Max убрала фильм «Унесённые ветром» из-за расовых протестов в США

News.ru00:09

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РЕН ТВвчера в 23:33
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Общество

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля.
Российская газета 05:51
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Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
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Общество

В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса

В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
10
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Коммерсантъ 05:36
31
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
464
Общество

Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
1
Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
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Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
231
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
189
Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
137
Общество

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
42
Происшествия

Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
1
Происшествия

В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски

В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
2
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
33
Общество

Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни.
RT на русском 05:50
Армия и оружие

ВМС США запретили использовать флаг конфедератов

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился избавиться от флагов армии конфедератов в общественных местах и рабочих зонах объектов, на кораблях, самолетах, подводных лодках.
Российская газета вчера в 22:40
1
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о «сложном периоде» в жизни супруга

ФАН вчера в 10:33
150
Общество

Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию

Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.
Metaratings 03:54
18
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
233
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1K
Общество

Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы

По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
27
Экономика

Глава ЦБ назвала сроки восстановления российской экономики

Российская экономика восстановится от последствий пандемии коронавируса за несколько кварталов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения в Госдуме годового отчета Банка России за 2019 год.
Rambler News Service 05:02
21
Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
14
Космос

Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида

Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 вчера в 09:05
7
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
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Происшествия

Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
31
Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
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