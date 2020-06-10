с чего всё началось

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем. В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются массовые протесты.

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Общество В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.

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Общество Попова сообщила о сохранении масочного режима в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 385

Общество Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. 42

Общество Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни.

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Общество Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. 18

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 233

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Общество Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года. 27

Экономика Глава ЦБ назвала сроки восстановления российской экономики Российская экономика восстановится от последствий пандемии коронавируса за несколько кварталов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения в Госдуме годового отчета Банка России за 2019 год. 21

Космос Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом. 7

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине. 8