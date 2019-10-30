Кино
RT на русскомHBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»). Об этом сообщается на официальной странице сериала «Игра престолов» в Twitter.
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Телеканал НВО снимет 10 серий о событиях за 300 лет до сюжета «Игры престолов»
Эхо Москвывчера в 22:08
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Общество
Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля
110km.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Технологии
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
РИА Новости 02:10
Общество
В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты
В Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, имевшая статус старейшей жительницы планеты.
Актуальные Новости 02:36
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия
В Твери перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
Tverigrad.ru 03:10
Экономика
Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз
«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
REGNUM 03:20
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Гаджеты
Apple рекомендует владельцам iPhone 5 срочно обновить ПО
Apple рассылает уведомления владельцам iPhone 5, в которых говорится о необходимости обновить iOS до версии 10.3.4 до 3 ноября.
3DNews 27 октября в 06:00
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Ведомости вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Футбол
В среду пройдут пять матчей Кубка России
Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
Нева Спорт вчера в 21:04
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Экономика
РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:26
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Единоборства
Кадр дня: Сауль «Канело» Альварес прилетел в Лас-Вегас
Allboxing.ru 02:55
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Игромания.ру вчера в 17:16
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru 28 октября в 13:00
Общество
Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами
Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Российская газета 03:17