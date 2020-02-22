Культура

REGNUMREGNUMHBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Сообщается, что, действительно, будет снята одна новая серия сериала «Друзья», в которой примут участие все звезды данного сериала — Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Уточняется, что эпизод будет доступен на стримминговой платформе HBO Max.
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HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала «Друзья»

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HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»

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