Культура
REGNUMHBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Сообщается, что, действительно, будет снята одна новая серия сериала «Друзья», в которой примут участие все звезды данного сериала — Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Уточняется, что эпизод будет доступен на стримминговой платформе HBO Max.
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