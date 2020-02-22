Культура
REGNUMHBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Сообщается, что, действительно, будет снята одна новая серия сериала «Друзья», в которой примут участие все звезды данного сериала — Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Уточняется, что эпизод будет доступен на стримминговой платформе HBO Max.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Футбол
«Сельта» Смолова в меньшинстве победила «Леганес»
Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Биатлон
Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
Наука
Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы
Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Биатлон
Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам посыпались угрозы
Россиянкам, снявшимся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт?
Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие
Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона 84 раза нарушила перемирие в Донбассе за прошедшую неделю, передает РИА Новости.