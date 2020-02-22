Культура
КоммерсантъHBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья». Как сообщает корпорация WarnerMedia (в нее входит HBO), к своим ролям вернутся все актеры из основного состава: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер.
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