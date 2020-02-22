В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья». Как сообщает корпорация WarnerMedia (в нее входит HBO), к своим ролям вернутся все актеры из основного состава: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер.

Биатлон Биатлонист Гараничев рассказал об обысках 22 февраля вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.

Здоровье ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи "Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.