Культура

КоммерсантъКоммерсантъHBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья». Как сообщает корпорация WarnerMedia (в нее входит HBO), к своим ролям вернутся все актеры из основного состава: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер.
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HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала «Друзья»

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HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»

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