Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.

Общество Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы руководителя коллекторского агентства, сотрудники которого рассылали должникам СМС с угрозами и ругательствами, а также применяли программы автодозвона.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Происшествия В Красноярске нашли тело женщины со следами укусов собак Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.

Здоровье Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Армия и оружие США отработали на учениях ядерный удар по России Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.

Политика СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.

Кино Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».