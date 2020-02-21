Культура

РБКРБКHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.
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Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала «Друзья» в новом проекте

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