Культура
3DNewsHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод популярного комедийного сериала «Друзья» выйдет в мае этого года вместе с запуском сервиса потокового вещания HBO Max. Информация об этом была опубликована на официальном сайте корпорации WarnerMedia, которая является владельцем телевизионной сети HBO.
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Комментарии
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Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
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Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
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Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.