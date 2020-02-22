Новый эпизод популярного комедийного сериала «Друзья» выйдет в мае этого года вместе с запуском сервиса потокового вещания HBO Max. Информация об этом была опубликована на официальном сайте корпорации WarnerMedia, которая является владельцем телевизионной сети HBO.

Политика Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.

Политика Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт? Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.

Общество Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.

Политика На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Общество Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Политика Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Энергетика Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.

Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.