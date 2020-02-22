Культура

3DNews3DNewsHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод популярного комедийного сериала «Друзья» выйдет в мае этого года вместе с запуском сервиса потокового вещания HBO Max. Информация об этом была опубликована на официальном сайте корпорации WarnerMedia, которая является владельцем телевизионной сети HBO.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала «Друзья»

РИА Новости01:07

Великолепная шестерка: «Друзья» воссоединятся на HBO Max

Газета.Ru02:04

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Телеканал 360°вчера в 19:13

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

РБКвчера в 20:42

HBO анонсировал выход нового эпизода сериала «Друзья»

Lenta.ruвчера в 19:33

Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала «Друзья» в новом проекте

ТАССвчера в 21:18

«Друзья» воссоединятся в мае 2020 года

РЕН ТВвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн

HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»

КП - Беларусь04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн

Комментарии

Биатлон

Итальянская полиция провела обыски у российских биатлонистов

Lenta.ru 01:59
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Культура

Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля

Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".
ТАСС 04:37
Политика

Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт?

Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.
Новостной фронт 05:30
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Общество

Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей

Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 03:19
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 10:25
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru вчера в 18:15
Общество

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Известия 07:04
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Политика

Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 08:06
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
РИА Новости 01:07
Общество

Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
РБК 10:19
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС вчера в 09:07
Армия и оружие

Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей

РИА Новости вчера в 05:35
Здоровье

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

ToDay News Ufa 19 февраля в 23:27
Футбол

«Челси» одержал победу в лондонском дерби с «Тоттенхэмом»

Чемпионат 09:24
Армия и оружие

Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю

Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 09:51
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
Коммерсантъ 09:31
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество

Лев Лещенко возмутился скандальным клипом солиста Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
iReactor 08:46
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Tvoe-avto.com 20 февраля в 02:02
Спорт

Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Чемпионат 09:05
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Красная весна 20 февраля в 14:33
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
REGNUM 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнифер Энистон
Американская актриса
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, продюсер и бизнесвумен, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное