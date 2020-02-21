Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.

Биатлон Елисеев не ожидал, что Тарьей Бё вслед за Самуэльссоном обрушится с критикой на Логинова Российский биатлонист Матвей Елисеев не ожидал, что норвежец Тарьей Бё вслед за шведом Себастьяном Самуэльссоном обрушится с критикой на Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

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Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Здоровье Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.