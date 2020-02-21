Культура

РБКРБКHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Великолепная шестерка: «Друзья» воссоединятся на HBO Max

Газета.Ru02:04

Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала «Друзья» в новом проекте

ТАССвчера в 21:18

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Телеканал 360°вчера в 19:13

HBO анонсировал выход нового эпизода сериала «Друзья»

Lenta.ruвчера в 19:33

Воссоединение «Друзей» произойдет в мае 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 19:29

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

РБКвчера в 20:42

«Друзья» воссоединятся в мае 2020 года

РЕН ТВвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:53, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Уролог рассказал, как часто мужчинам нужно заниматься сексом

Главный внештатный уролог минздрава Калининградской области рассказал, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы сохранить свое здоровье.
Readovka.ru 02:11
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Единоборства

Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля

Инвест-Форсайт вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева стала похожа на героиню ужастика

7Дней.ру 02:15
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Биатлон

Елисеев не ожидал, что Тарьей Бё вслед за Самуэльссоном обрушится с критикой на Логинова

Российский биатлонист Матвей Елисеев не ожидал, что норвежец Тарьей Бё вслед за шведом Себастьяном Самуэльссоном обрушится с критикой на Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
ТАСС Спорт 20 февраля в 11:36
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК вчера в 04:34
Хоккей

Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»

Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
REGNUM вчера в 04:46
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.
Деловое.ТВ 20 февраля в 11:29
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
Московский Комсомолец вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным

Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным Артистка призналась, что ей было тяжело читать лживые публикации СМИ.
Экспресс газета 01:35
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург 20 февраля в 13:36
Шоу-бизнес

75-летний Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына

Известный российский композитор Юрий Антонов не хочет обсуждать единственного сына с журналистами.
Актуальные Новости 20 февраля в 11:46
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика Сегодня 01:43
Футбол

Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 20 февраля в 15:18
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 20 февраля в 09:48
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Здоровье

Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом

В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Профиль вчера в 00:45
Политика

МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
News.ru 20 февраля в 14:46
Космос

Делим космос: поднят вопрос о едином космическом своде законов

Постоянно растущее число спутников и орбитального мусора в космосе все чаще заставляет задумываться о едином космическом законе.
Популярная механика 19 февраля в 06:21
Общество

Певица Валерия создаст политическую партию «Сильные женщины»

Российская эстрадная певица Валерия создаст политическую партию "Сильные женщины", которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Инфорос вчера в 10:07
Авто

Обновленный Mini Countryman показали на фото

32CARS.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что ждет четвертого ребенка

37-летняя Анна Седокова подтвердила, что ждет ребенка.
7Дней.ру вчера в 08:00
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ

Встреча, прошедшая во вторник в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1. В составе "Боруссии" дубль сделал Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты).
РИА Новости 18 февраля в 16:54
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин

РИА Новости вчера в 13:15
Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Амур.инфо 20 февраля в 00:36
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное