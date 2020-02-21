Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.

Политика Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Игры EA в прошлом году отменила ответвление Star Wars: Battlefront Весной прошлого года Electronic Arts отменила запланированное к выходу ответвление своей популярной серии Star Wars: Battlefront, то есть это уже третья игра во вселенной «Звёздных войн», которую издатель отменил с 2017 года.