Культура
РБКHBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала.
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