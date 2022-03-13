RT на русскомHRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кгКак отмечается, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг.RT на русскомОтмечается, что бомба взорвалась в воронке, которая образовалась после удара беспилотника о землю.BFM.ruПозднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.RT на русскомВ субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомКомсомольская правдаИА Красная ВеснаREGNUMПрофильLife.ruТелеканал 360°ИзвестияВечерняя МоскваЦарьградНТВНовый ДеньГазета.RuПолитическая ЭкспертизаЯмал-МедиаФАНПодробнее о событииСМИ: упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кгТАСС15:59В Минобороны Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбуКомсомольская правда15:36HRT: упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, она взорвалась в землеРИА Новости14:55Минобороны Хорватии: упавший в Загребе БПЛА нес бомбу весом 120 кгГазета.Ru15:12БПЛА, упавший в Загребе, нес авиабомбу весом 120 килограмм, она взорвалась в землеLenta.ru15:03Минобороны Хорватии сообщило о бомбе в 120 кг на борту упавшего в Загребе беспилотника «Стриж»Коммерсантъ14:57HRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кгRT на русском15:20Показать ещёОценить615Поделиться