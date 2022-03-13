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HRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

Как отмечается, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг.
RT на русском
Отмечается, что бомба взорвалась в воронке, которая образовалась после удара беспилотника о землю.
BFM.ru
Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.
RT на русском
В субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО.
РИА Новости

Подробнее о событии

СМИ: упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг
ТАСС15:59
В Минобороны Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
Комсомольская правда15:36
HRT: упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, она взорвалась в земле
РИА Новости14:55
Минобороны Хорватии: упавший в Загребе БПЛА нес бомбу весом 120 кг
Газета.Ru15:12
БПЛА, упавший в Загребе, нес авиабомбу весом 120 килограмм, она взорвалась в земле
Lenta.ru15:03
Минобороны Хорватии сообщило о бомбе в 120 кг на борту упавшего в Загребе беспилотника «Стриж»
Коммерсантъ14:57
HRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг
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