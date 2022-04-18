Российский президент Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
Порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве, сообщает газета «Коммерсант», сославшись на обращение Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.
Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.
В Кремле знают о том, что российские военные используют вместе с триколором советские флаги во время военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.