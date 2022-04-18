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Haaretz: Путин обратился к Беннету с письмом о передаче России Александровского подворья

Российский президент Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
REGNUM
Здание было приобретено Россией еще в XIX веке.
Коммерсантъ
К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО.
РИА Новости
Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня.
ТАСС

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