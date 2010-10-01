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F1news.ruF1news.ruHaas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место

Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным. В итоговом протоколе Кевин опустился с девятого места на десятое, пропустив вперёд Карлоса Сайнса.
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Грожан: не очень доволен манёвром Албона. Давайте, говорите, что я всё время жалуюсь

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Магнуссен оштрафован и опустился на 10-е место на Гран-при Венгрии «Ф-1»

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Sports.ruвчера в 14:11

Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место

F1news.ruвчера в 14:21
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Здоровье

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РБК вчера в 23:53
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Футбол

Мусаев рассказал о том, что Крицюк досрочно покинул «Краснодар»

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Газета.Ru вчера в 17:49
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REGNUM вчера в 12:54
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Потомственный датский автогонщик, победитель чемпионата Формулы-Рено 3.5. Пилот Формулы-1 с сезона 2014; взял свой единственный подиум в первой же своей гонке - Гран-при Австралии 2014 года. С 2017 года выступает за Haas.
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Швейцарский автоспорт
Швейцарский и французский автогонщик, выступающий по французской гоночной лицензии; чемпион серии GP2. В 2009 году и с 2012 года - пилот Формулы-1; с 2016 года выступает за Haas. Обладатель 10 подиумов за команду Lotus.
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