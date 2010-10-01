Коронавирус
F1news.ruHaas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным. В итоговом протоколе Кевин опустился с девятого места на десятое, пропустив вперёд Карлоса Сайнса.
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