Будьте в Плюсе

Halliburton свернет ряд контрактов в России к середине мая

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton из-за американских и европейских санкций свернет ряд контрактов в России к 15 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
РБК
"В соответствии с существующими санкциями от нас требуется свернуть работу по определенным контрактам в России до 15 мая 2022 года", - отмечается в тексте.
ТАСС
Российские активы Halliburton составляют порядка $340 млн, уточнили в компании.
РБК
«Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», — говорилось в сообщении.
РБК

Подробнее о событии

Halliburton свернет ряд контрактов в РФ к 15 мая
Общественная служба новостей00:21
Halliburton свернет ряд контрактов в России к 15 мая
Московский Комсомолец23:54
Нефтесервисная компания Halliburton из-за санкций свернет ряд контрактов в России до 15 мая
ПРАЙМвчера в 14:33
Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в России
ИА Красная Веснавчера в 16:49
Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в России
ТАССвчера в 16:16
Halliburton свернет ряд контрактов в РФ до 15 мая
Москва 24вчера в 14:58
Halliburton свернет ряд контрактов в России к середине мая
РБК23:45

Интересное

Стоимость смартфона iPhone 11 в России упала до 40 тысяч рублей

Рекордно упала цена в России на смартфон-хит от компании Apple — iPhone 11, его впервые представили осенью 2019 года, он продавался изначально по ценам от 60 тысяч рублей.
Yakutsk.ruвчера в 12:58

Британия забросила подо Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям

SAS, как писала британская пресса, также оказывала поддержку террористам Освободительной армии Косово в период агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
РИА Новости20:06

«112»: три человека погибли при взрыве на подземном руднике в Оренбургской области

В результате взрыва на подземном руднике в Оренбургской области погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru01:06

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъвчера в 16:58

Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укреплённый район в средней школе в одном из населённых пунктов Херсонской области, сообщает Минобороны России.
RT на русском22:18

Во Франции задержали третью картину из коллекции Морозовых

Еще одна картина из коллекции братьев Морозовых останется во Франции.
BFM.ruвчера в 15:23

Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.
Lenta.ru22:25

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

FT: слова Джонсона о победе России на Украине противоречат «единому фронту» Запада

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине противоречат "единому фронту" "Большой семерки", пишет газета The Financial Times.
РИА Новости21:42

Ямада заявил, что в Японии шокировались тем, что иена оказалась слабее рубля

Японская иена слабее российского рубля, а ведь речь идет о валюте экономически развитого государства, против которого ввели небывалые санкции, передает solenka.info.
Solenka.info01:12