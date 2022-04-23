РБКHalliburton свернет ряд контрактов в России к середине маяАмериканская нефтесервисная корпорация Halliburton из-за американских и европейских санкций свернет ряд контрактов в России к 15 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.РБК"В соответствии с существующими санкциями от нас требуется свернуть работу по определенным контрактам в России до 15 мая 2022 года", - отмечается в тексте.ТАССВ марте Halliburton объявила о немедленном прекращении своей деятельности в России в связи с соблюдением введенных в отношении страны санкций.Finam.Ru«Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», — говорилось в сообщении.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКREGNUMРосбалтПодробнее о событииHalliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в РоссииТАССвчера в 16:16Halliburton свернет ряд контрактов в России к 15 маяМосковский Комсомолец23:54Halliburton свернет ряд контрактов в России к середине маяРБК23:45Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в РоссииИА Красная Веснавчера в 16:49Нефтесервисная компания Halliburton до 15 мая свернет ряд контрактов в РФГазета.Ru01:42Halliburton свернет ряд контрактов в РФ до 15 маяМосква 24вчера в 14:58Нефтесервисная компания Halliburton из-за санкций свернет ряд контрактов в России до 15 маяПРАЙМвчера в 14:33Показать ещёОценить33Поделиться