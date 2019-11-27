Александр Мамут хочет продать магазины сети Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу.

с чего всё началось

По данным на ноябрь 2019 года под управлением Ideas4Retail находится 9 крупных магазинов Hamleys в России, включая флагманский - в торговом центре «Центральный детский магазин на Лубянке». Общая площадь объектов сети в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи составляет более 21 500 кв.м, пишет « ».

Hamleys выставил на продажу магазины в России

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Политика В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Общество Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные разработки В Ижевске мужчина пытался установить контакт с иностранным диппредставительством, чтобы передать данные по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, информировали в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Спорт Путин в Петербурге вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского Ордена Александра Невского был удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

Авто Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.