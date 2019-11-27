Экономика
Моллы.RuHamleys выставил на продажу магазины в России
По данным на ноябрь 2019 года под управлением Ideas4Retail находится 9 крупных магазинов Hamleys в России, включая флагманский - в торговом центре «Центральный детский магазин на Лубянке». Общая площадь объектов сети в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи составляет более 21 500 кв.м, пишет « ».
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с чего всё началось
Александр Мамут хочет продать магазины сети Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу.Коммерсантъвчера в 17:25
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Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании
Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
Общество
Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные разработки
В Ижевске мужчина пытался установить контакт с иностранным диппредставительством, чтобы передать данные по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, информировали в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике.
Политика
«Новая газета» направила в СК, Генпрокуратуру и АП данные предполагаемого участника казни сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»
Редакция направила главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке и главе администрации президента Антону Вайно скан паспорта предполагаемого участника жестокого убийства и потребовала возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании «Новой» о деятельности «ЧВК Вагнера».
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Технологии
Valve заявила о снятии Steam Controller с производства
Valve объявила о прекращении производства геймпада Steam Controller и рекордных скидках на остатки контроллеров.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Шоу-бизнес
Супруга Гогена Солнцева попала в больницу
Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян привел себя в форму
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Спорт
Путин в Петербурге вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского
Ордена Александра Невского был удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.
Политика
Сивохо рассказал, зачем нужен закон о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что законопроект, отменяющий обязательную регистрацию пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР, для получения пенсий, необходим для реинтеграции Донбасса.
Политика
Петербургская пенсионерка обняла Путина
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Авто
Новый Kia Sorento впервые сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении онлайн-издания KoreanCarBlogоказался первый шпионский снимок нового Kia Sorento, на котором автомобиль запечатлен без камуфляжа.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Политика
В МИД РФ предложили распространить «закон Димы Яковлева» на все страны
Закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США, более известный как "закон Димы Яковлева", был принят ещё 1 января 2013 года.