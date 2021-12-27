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Handelsblatt: Германию ждут отключения электричества при отказе от «Северного потока — 2»

В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
РИА Новости
Автор публикации отметил, что Берлин нуждается в импорте голубого топлива в большом количестве, в том числе из России.
РИА Новости
"Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу "Северного потока — 2" не обострились", — заключил обозреватель.
РИА Новости
17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и неокончательным решением.
Lenta.ru

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