В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
Спутники Starlink Internet Services, подразделения аэрокосмической компании SpaceX Маска, имели две «близкие встречи» с орбитальной космической станцией Китая — 1 июля и 21 октября, согласно документу, представленному Китаем в космическое агентство ООН.
«Амедиатека» получила множество комментариев зрителей с просьбой сделать фильмы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступными также в подписке у партнёров сервиса из сообщения представителей «Амедиатеки» Ранее такой вариант был невозможен из-за лицензионного соглашения.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку может до сих пор испытывать страх перед российским политиком.