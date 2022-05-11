Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса.
Под самый сильный удар дефицит газа поставит энергоёмкие производства, в том числе химическую, металлургическую, литейную, стекольную, керамическую, пищевую и бумажную отрасли.Кроме того, серьёзно пострадает машиностроение.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.