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Handelsblatt: без российского газа Германия потеряет около полутриллиона евро за год

Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса.
РИА Новости
"Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12 процентов в течение первого года — потеря составит почти полтриллиона евро", — пояснил эксперт.
РИА Новости
Под самый сильный удар дефицит газа поставит энергоёмкие производства, в том числе химическую, металлургическую, литейную, стекольную, керамическую, пищевую и бумажную отрасли.Кроме того, серьёзно пострадает машиностроение.
Вятка-На-Сети
Как отмечает Handelsblatt, бундестаг все также категорически против полного эмбарго на российские энергоносители.
ПРАЙМ

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Handelsblatt: без российского газа Германия потеряет около полутриллиона евро за год
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