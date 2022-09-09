Газета.RuHandelsblatt: без российского газа Германию ждет волна банкротств и безработицыРезкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.Газета.RuИнфляция разгонится до 8,7%, а затраты на энергоресурсы увеличатся на 260 млрд евро.InfinicaОтмечается, что немецкая экономика по некоторым параметрам уже находится в состоянии рецессии, а в будущем году вместо роста ВВП покажет спад на 150 миллиардов евро.РИА НовостиЭкономисты не прогнозируют массовых увольнений, да и рынок труда в целом чувствует себя лучше, чем в других сферах.Уфимские ЗаметкиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDeita.ruГЛАС.RULive24ЦарьградРамблерInfinicaФАНR.LifeВ ТатарстанеУфимские ЗаметкиИноСМИПодробнее о событииHandelsblatt: без российского газа Германию накроет волна банкротств и безработицыОреанда-Новостивчера в 14:02Handelsblatt: без российского газа Германию ждет волна банкротств и безработицыГазета.Ruвчера в 13:22Handelsblatt: без российского газа Германию ждет мрачное будущее с волной банкротствРИА Новостивчера в 11:50Handelsblatt: без газа из РФ Германию накроет волна банкротств и безработицыInfinicaвчера в 12:26Handelsblatt: Германию ждёт волна банкротств и безработицы без газа из РФГЛАС.RUвчера в 10:48Экономисты Германии впервые ожидают рецессию и падение ВВП государства в 150 млрд евроИА SM-Newsвчера в 08:36Экономисты впервые прогнозируют рецессию и падение немецкого ВВП в 150 миллиардов евроИноСМИвчера в 07:57Показать ещёОценить353Поделиться