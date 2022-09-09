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Handelsblatt: без российского газа Германию ждет волна банкротств и безработицы

Резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.
Газета.Ru
Инфляция разгонится до 8,7%, а затраты на энергоресурсы увеличатся на 260 млрд евро.
Infinica
Отмечается, что немецкая экономика по некоторым параметрам уже находится в состоянии рецессии, а в будущем году вместо роста ВВП покажет спад на 150 миллиардов евро.
РИА Новости
Экономисты не прогнозируют массовых увольнений, да и рынок труда в целом чувствует себя лучше, чем в других сферах.
Уфимские Заметки

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Handelsblatt: без российского газа Германию накроет волна банкротств и безработицы
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