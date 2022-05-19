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Handelsblatt: экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии и привело к экзистенциальному кризису, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Газета.Ru
В материале приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний.
Lenta.ru
Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
РИА Новости
Тем временем в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине.
Комсомольская правда

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