Газета.RuHandelsblatt: экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за УкраиныОбострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии и привело к экзистенциальному кризису, пишет немецкая газета Handelsblatt.Газета.RuВ материале приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний.Lenta.ruВыяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.РИА НовостиТем временем в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаРЕН ТВLife.ruВятка-На-СетиПодробнее о событииHandelsblatt предупредила о шоке для экономики ФРГ из-за ситуации вокруг УкраиныRT на русском18:21Handelsblatt: обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономикиКомсомольская правда18:10Handelsblatt: Германию из-за Украины накрыл зловещий экономический спадLife.ruвчера в 16:57Handelsblatt: экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за УкраиныГазета.Ru17:25Handelsblatt: экономика Германии переживает структурный кризис из-за УкраиныNews.ruвчера в 16:54Handelsblatt: из-за ситуации на Украине в ФРГ ожидается «зловещий» экономический спадLenta.ruвчера в 16:24Handelsblatt: немецкую экономику накрыл экзистенциальный кризис из-за УкраиныРИА Новостивчера в 16:13Показать ещёОценить112Поделиться