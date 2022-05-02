"Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны", - подчеркивает Стратманн.
"Надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна. Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом", - резюмировал Стратманн.
В украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывезти, заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA) директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик, передает T-online.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.