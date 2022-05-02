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Handelsblatt: эмбарго ЕС на нефть из России станет «экспериментом с неизвестным исходом»

"Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны", - подчеркивает Стратманн.
РИА Новости
"Альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками", - пишет журналист.
РИА Новости
"Надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна. Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом", - резюмировал Стратманн.
РИА Новости
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию.
РИА Новости

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Handelsblatt: эмбарго ЕС на нефть из России станет «экспериментом с неизвестным исходом»
РИА Новости23:05
В Handelsblatt назвали эмбарго ЕС на нефть из России экспериментом с непредсказуемыми последствиями
NVL18:15
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