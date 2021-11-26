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Handelsblatt: газопровод «Северный поток — 2» может начать работать без сертификации

Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.
РИА Новости
В немецкой газете Handelsblatt напомнили, что раньше трубопроводы иногда вводили в эксплуатацию до процедуры сертификации — например, проекты NEL и EGL 401.
RT на русском
По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".
РИА Новости
"Инвестиции в строительство "Северного потока - 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", - поясняют авторы публикации.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до сертификации
RT на русском22:07
Газета Handelsblatt: «Северный поток — 2» можно запустить без сертификации
Телеканал 360°20:20
Handelsblatt: «Северный поток - 2» может начать работать без сертификации
Комсомольская правда21:40
Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до завершения сертификации
ФАН20:23
Handelsblatt: «Северный поток-2» может начать работать до официальной сертификации
Lenta.ru23:00
«Северный Поток-2» может начать работу без сертификации
Online47.ru19:31
Handelsblatt: газопровод «Северный поток — 2» может начать работать без сертификации
РИА Новости18:34

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