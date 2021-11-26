РИА НовостиHandelsblatt: газопровод «Северный поток — 2» может начать работать без сертификацииГазопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.РИА НовостиВ немецкой газете Handelsblatt напомнили, что раньше трубопроводы иногда вводили в эксплуатацию до процедуры сертификации — например, проекты NEL и EGL 401.RT на русскомПо подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".РИА Новости"Инвестиции в строительство "Северного потока - 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", - поясняют авторы публикации.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваREGNUMПолитРоссияЦарьградРБКНовостной фронтiReactorNewInformФАНРЕН ТВLife.ruПолитика СегодняЭкономика сегодняТелеканал 360°Политическая ЭкспертизаПодробнее о событииHandelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до сертификацииRT на русском22:07Газета Handelsblatt: «Северный поток — 2» можно запустить без сертификацииТелеканал 360°20:20Handelsblatt: «Северный поток - 2» может начать работать без сертификацииКомсомольская правда21:40Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до завершения сертификацииФАН20:23Handelsblatt: «Северный поток-2» может начать работать до официальной сертификацииLenta.ru23:00«Северный Поток-2» может начать работу без сертификацииOnline47.ru19:31Handelsblatt: газопровод «Северный поток — 2» может начать работать без сертификацииРИА Новости18:34Показать ещёОценить227Поделиться