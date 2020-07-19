Общество
КоммерсантъHandelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.
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Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Министр Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 12:47
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Общество
МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 20:19
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России
"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
Честный рейтинг букмекеров 13:51
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы Serebro пожаловалась на травлю со стороны Фадеева
Экс-участница российской музыкальной группы Serebro Полина Фаворская рассказала о том, что продюсер Максим Фадеев постоянно критиковал ее после прихода в коллектив и не давал раскрыть свой творческий потенциал.
ФАН вчера в 10:56
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Космос
Ученые «омолодили» Луну почти на сто миллионов лет
Discover24 17 июля в 03:47
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой
В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Футбол
У московской команды РПЛ еще остались шансы на еврокубки
В перенесенном матче 23-го тура РПЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» (2:0). У «Динамо» есть шанс получить путёвку в квалификацию Лиги Европы, несмотря на то что бело-голубые не смогут финишировать по итогам сезона в группе еврокубков, то есть в топ-5.
BetOn 16:14
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Политика
МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Известия 21:06
Происшествия
114 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области
114 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за минувшие сутки. Выздоровели 118, скончались пятеро.
Любимый город 14:45
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Происшествия
На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов
На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов.
Российская газета 17 июля в 03:58
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49