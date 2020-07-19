Общество

КоммерсантъКоммерсантъHandelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.
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Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Коммерсантъ18:25

Топ-менеджер крупнейшей немецкой компании мог сбежать в Белоруссию

Аргументы неделивчера в 12:38

В Германии считают, что мошенник Марсалек из Wirecard перевёл в РФ биткоины

News.ru17:57

СМИ: ключевая фигура скандала вокруг Wirecard скрывается в России

ТАСС16:24

Один из самых разыскиваемых преступников в мире скрывается в Белоруссии

ИА Красная Весна09:02

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

РБК04:31

Бывший топ-менеджер компании Wirecard, разыскиваемый по всему миру по делу о махинациях, может скрываться в России

Эхо Москвы20:05
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Министр Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 12:47
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Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
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Политика

Эрдоган лично примет участие в первом намазе в Святой Софии

Газета.Ru 15:36
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Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
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Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Lenta.ru 08:42
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Общество

МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году

МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 20:19
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
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Футбол

«Зенит» вышел в финал Кубка России

"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
Честный рейтинг букмекеров 13:51
Футбол

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

РИА Новости 05:26
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Политика

В Сирии продлили голосование на парламентских выборах

РБК 14:01
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Общество

Южносахалинцев просят убрать свои гаражи, контейнеры и хозпостройки

АСТВ 20:56
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы Serebro пожаловалась на травлю со стороны Фадеева

Экс-участница российской музыкальной группы Serebro Полина Фаворская рассказала о том, что продюсер Максим Фадеев постоянно критиковал ее после прихода в коллектив и не давал раскрыть свой творческий потенциал.
ФАН вчера в 10:56
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
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Космос

Ученые «омолодили» Луну почти на сто миллионов лет

Discover24 17 июля в 03:47
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
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Происшествия

В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой

В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
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Футбол

Арсенал — Манчестер Сити 2:0

«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
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Футбол

У московской команды РПЛ еще остались шансы на еврокубки

В перенесенном матче 23-го тура РПЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» (2:0). У «Динамо» есть шанс получить путёвку в квалификацию Лиги Европы, несмотря на то что бело-голубые не смогут финишировать по итогам сезона в группе еврокубков, то есть в топ-5.
BetOn 16:14
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском вчера в 04:49
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Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru 06:31
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Политика

МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Известия 21:06
Происшествия

114 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

114 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за минувшие сутки. Выздоровели 118, скончались пятеро.
Любимый город 14:45
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
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Происшествия

На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов

На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов.
Российская газета 17 июля в 03:58
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

НТВ 08:15
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