Общество
КоммерсантъHandelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.
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Handelsblatt: беглый немецкий топ-менеджер Марсалек прячется в Москве
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в России под надзором спецслужб
Взгляд.рувчера в 18:59
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Единоборства
Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре
По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:34
Происшествия
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:40
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда 18 июля в 12:10
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Армия и оружие
Международные военные учения Sea Breeze начались в Черном море
Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря.
ТАСС 06:54
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Происшествия
На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков
"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
Политика
Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Джонни Депп представил суду новые доказательства измен Эмбер Херд
Джонни Депп представил Высокому лондонскому суду новые доказательства измен Эмбер Херд.
Актуальные Новости 01:26
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Наука
В мире насекомых найдены улучшенные водоотталкивающие поверхности
Ранее неизвестные наноструктуры, которые помогут усилить водоотталкивающие свойства материалов, обнаружили ученые в мире насекомых, 17 июля соответствующая статья опубликована в журнале Science Advances.
ИА Красная Весна 18 июля в 14:24
Происшествия
В Саратове произошло нападение на следователя
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
Футбол
«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32