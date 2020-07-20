Общество

КоммерсантъКоммерсантъHandelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.
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Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt

ИА Красная Весна04:59

Бывший топ-менеджер компании Wirecard, разыскиваемый по делу о рыночных махинациях, может скрываться в России

Эхо Москвывчера в 23:48

Handelsblatt: беглый немецкий топ-менеджер Марсалек прячется в Москве

Московский Комсомолецвчера в 17:20

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Коммерсантъвчера в 18:25

СМИ: Ключевая фигура скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрывается в России

Life.ruвчера в 17:50

Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в России под надзором спецслужб

Взгляд.рувчера в 18:59

СМИ: ключевая фигура скандала вокруг Wirecard скрывается в России

ТАССвчера в 16:24
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Единоборства

Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре

По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:34
Происшествия

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:40
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Армия и оружие

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда 18 июля в 12:10
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Финансы

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Футбол

Зенит — Спартак 2:1

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
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Происшествия

Митингующие потребовали перенести суд над Фургалом в Хабаровск

Интерфакс 07:44
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
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Армия и оружие

Международные военные учения Sea Breeze начались в Черном море

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря.
ТАСС 06:54
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Фигурное катание

Сезон юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменен

Газета.Ru 05:53
Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
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Происшествия

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
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Политика

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
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Игры

Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»

Faktom вчера в 12:22
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Шоу-бизнес

Джонни Депп представил суду новые доказательства измен Эмбер Херд

Джонни Депп представил Высокому лондонскому суду новые доказательства измен Эмбер Херд.
Актуальные Новости 01:26
Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
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Футбол

Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

Lenta.ru 07:20
Наука

В мире насекомых найдены улучшенные водоотталкивающие поверхности

Ранее неизвестные наноструктуры, которые помогут усилить водоотталкивающие свойства материалов, обнаружили ученые в мире насекомых, 17 июля соответствующая статья опубликована в журнале Science Advances.
ИА Красная Весна 18 июля в 14:24
Происшествия

В Саратове произошло нападение на следователя

Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
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Футбол

«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
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