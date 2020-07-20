Общество
КоммерсантъHandelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. Издание утверждает, что он находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб.
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Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в России под надзором спецслужб
Взгляд.рувчера в 18:59
Handelsblatt: беглый немецкий топ-менеджер Марсалек прячется в Москве
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии
Metaratings вчера в 09:44
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Общество
Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
РБК 05:37
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
Новые автомобили 03:42
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
Piter.tv 01:24
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
Футбол
Лемар не совершил ни одного результативного действия за сезон в составе «Атлетико»
24-летний хавбек не совершил ни одного результативного действия в играх за «Атлетико».
Sport24.ru 02:41
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Политика
Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей
Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций.
Эхо Москвы 05:55
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Экономика
Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ
Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 03:29
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
Космос
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля.
News.ru 04:57
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34