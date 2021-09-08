Изолированность угасших ультрадиффузных галактик объяснили их выбросом из скоплений

Согласно наблюдениям, ультрадиффузные галактики можно разделить на две группы: в одних происходит сравнительно активное звездообразование (с типичным темпом в диапазоне 0,001–1 масс Солнца в год), а другие уже угасли и не формируют новых звезд.