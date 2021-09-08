Изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку — 2" может повлиять на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Отмечается, что в случае, если федеральное правительство отвернётся от данного проекта, то Еврокомиссия «сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований газовой директивы к Газпрому в полном объеме».
Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
Согласно наблюдениям, ультрадиффузные галактики можно разделить на две группы: в одних происходит сравнительно активное звездообразование (с типичным темпом в диапазоне 0,001–1 масс Солнца в год), а другие уже угасли и не формируют новых звезд.