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Handelsblatt назвала последним препятствием для «Северного потока — 2» новые власти ФРГ

По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что следующие власти Германии, иск "Немецкой экологической организации" и строгие требования Брюсселя торпедируют проект.
РИА Новости
Авторы материала выразили мнение, что смена власти в ФРГ также способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода.
RT на русском
Изменение отношения правительства Германии к "Северному потоку — 2" может повлиять на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
РИА Новости
Отмечается, что в случае, если федеральное правительство отвернётся от данного проекта, то Еврокомиссия «сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований газовой директивы к Газпрому в полном объеме».
RT на русском

Подробнее о событии

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Handelsblatt: Новые власти ФРГ могут стать последним препятствием для «Северного потока — 2»
Комсомольская правда19:26
Handelsblatt назвала последним препятствием для «Северного потока — 2» новые власти ФРГ
РИА Новостивчера в 16:10
В Германии назвали финальное препятствие «Северного потока-2»
URA.Ruвчера в 16:53
В Германии назвали последнее препятствие для «Северного потока – 2»
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Handelsblatt: последним препятствием для «Северного потока-2» могут стать новые власти ФРГ
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