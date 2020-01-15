Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.

Политика Конституцию России ждут изменения В своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в Конституцию Российской Федерации необходимо внести некоторые изменения.

Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Происшествия В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк "По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.