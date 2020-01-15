Армия и оружие
RT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Политика
Конституцию России ждут изменения
В своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в Конституцию Российской Федерации необходимо внести некоторые изменения.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Политика
Президент РФ подписал указ об отставке правительства России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке российского правительства. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Политика
Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд
В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Кино
«Фонд кино» опроверг требование вернуть невозвратные субсидии
Пресс-служба «Фонда кино» в интервью «Газете.Ru» опровергли информацию о требовании с кинематографистов возврата невозвратных субсидий.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Происшествия
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда
В компании «Столото» заявили, что розыгрыш 1 млрд рублей был проведен в полном соответствии с российским законодательством.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.