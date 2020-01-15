Армия и оружие
RT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Российское правительство ушло в отставку
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Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
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Changan в 2019 году увеличил свои продажи в России на 86%
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Кадыров временно оставил пост главы Чечни
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Происшествия
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
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Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике
Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года.
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Кто такой Михаил Мишустин, новый глава правительства России
Президент страны Владимир Путин представил кандидата на пост главы правительства РФ.
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Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Происшествия
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Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
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Определен основной источник света для рыб
Исследователи изучили светящих рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого, и определили, что источники света они черпают именно из еды.
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Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
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Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Баскетбол
«Зенит» дома переиграл «Басконию» в Евролиге
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Частый секс может задержать менопаузу
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Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»
Бывший форвард "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
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