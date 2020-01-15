Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Телеканал 360°08:13

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Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

РБК11:07

«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

Комсомольская правда07:59

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

РИА Новости07:25

«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

Царьград06:37
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 09:11
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
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Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»

Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Piter.tv 05:30
Политика

Кабмин Украины опроверг информацию об отставке Гончарука

В Кабинете министров Украины опровергли информацию об отставке премьера страны Гончарука.
ИА Новороссия 15:44
Общество

Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала

RT на русском 10:27
Политика

Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива

Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Московский Комсомолец 12:54
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
Российская газета 00:31
Авто

Changan в 2019 году увеличил свои продажи в России на 86%

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Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Motorsport.com Россия 04:25
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 12:07
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
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Игрок «Зенита» Краневиттер может перейти в мексиканский «Монтеррей»

МР7.ру 14:21
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Шоу-бизнес

Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике

Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года.
Piter.tv 02:21
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

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Политика

Кто такой Михаил Мишустин, новый глава правительства России

Президент страны Владимир Путин представил кандидата на пост главы правительства РФ.
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Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
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Происшествия

Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане

Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Российская газета 15:33
Наука

Определен основной источник света для рыб

Исследователи изучили светящих рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого, и определили, что источники света они черпают именно из еды.
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Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета 04:54
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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«Зенит» дома переиграл «Басконию» в Евролиге

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Частый секс может задержать менопаузу

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Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»

Бывший форвард "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
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