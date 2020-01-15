Армия и оружие
RT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
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