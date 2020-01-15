Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

RT на русском10:46

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

РИА Новости07:25

Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

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«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

Комсомольская правда07:59

Немецкое издание высоко оценило проект российского авианосца

Московский Комсомолец08:14

«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

Царьград06:37
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Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском 08:32
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета 18:35
Здоровье

В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.
РИА Новости 20:04
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Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Политика

Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
РИА Новости 17:39
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл прерванный 10-й этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова выиграл десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.
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Политика

Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Телеканал 360° 19:58
Кино

Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»

Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Коммерсантъ 15:51
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Биатлон

Экхофф возглавила общий зачет Кубка мира после победы в спринте

Спорт-Экспресс 10:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Известия 18:26
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС 18:32
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
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Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
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Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Исполнитель одной из главных ролей в картине Роберт Паттинсон в интервью "Газете.Ru" рассказал о съемочном процессе, работе с Уиллемом Дэфо и своем понимании главной идеи "Маяка".
Газета.Ru вчера в 07:57
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Назван способ убить неуязвимых тихоходок

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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Общество

В Приморье назначен министр финансов

Министерство финансов правительства Приморского края возглавит Анна Харченко, сообщает PRIMPRESS.
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Общество

Власти Турции разблокировали «Википедию»

Напомним, весной 2017 года турецкие власти заблокировали доступ к электронной энциклопедии из-за того, что «Википедия» якобы очерняла имидж республики, рассказывая о связях Анкары с террористами.
Аргументы и Факты 17:38
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Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
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Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
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Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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