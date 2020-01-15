Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.

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Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».

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Политика Меркель призвала Европу к самостоятельности По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".

Происшествия Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.

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Общество Власти Турции разблокировали «Википедию» Напомним, весной 2017 года турецкие власти заблокировали доступ к электронной энциклопедии из-за того, что «Википедия» якобы очерняла имидж республики, рассказывая о связях Анкары с террористами.

Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.