Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомHandelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

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