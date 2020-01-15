Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.

Политика Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

Политика Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".

Общество Из правительства Сахалина уволилась министр финансов Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Политика Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.

Экономика Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Кино Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш Стэн Кирш родился в Нью-Йорке 15 июля 1968 года. Он был известен по ролям в сериалах «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь».

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Политика В США отреагировали на послание Путина Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.