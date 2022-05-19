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Handelsblatt: немецкую экономику накрыл экзистенциальный кризис из-за Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
РИА Новости
В материале приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний.
Lenta.ru
Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с такими тяжёлыми экономическими проблемами, как рост цен на энергоресурсы и всплеск инфляции.
Life.ru

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