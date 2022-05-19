Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью.
Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон посоветовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, чтобы иметь возможность зарабатывать до одного миллиона долларов.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Дениса Мурыгу - заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.