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Handelsblatt: отказ ЕС от российской нефти несёт большие риски для стран Европы

Планы Евросоюза отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы.
RT на русском
"Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны", - подчеркивает Стратманн.
РИА Новости
При остановке поставок нефти по трубопроводу "Дружба" произойдет неизбежный резкий скачок цен в Восточной Германии.
РЕН ТВ
Недавно стало известно, готова ли Германия к введению эмбарго на газ из России и каков предел роста цен на энергию в ЕС.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Handelsblatt: отказ ЕС от российской нефти несёт большие риски для стран Европы
RT на русском00:34
Handelsblatt: возможный отказ ЕС от российского газа станет «экспериментом с неизвестным исходом»
Комсомольская правда01:10
Журналист Стрэтман: для Евросоюза перспективы эмбарго на российскую нефть несут огромные риски
ПРАЙМ00:49
Handelsblatt: эмбарго на российскую нефть станет опасным экспериментом для Германии
Lenta.ru01:15
ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
Взгляд.ру00:27
Handelsblatt: эмбарго ЕС на нефть из РФ - эксперимент с непредсказуемыми рисками
Газета.Ru23:33
Handelsblatt: эмбарго ЕС на нефть из России станет «экспериментом с неизвестным исходом»
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