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Handelsblatt: отказ ЕС от российской нефти несёт большие риски для стран Европы

Планы Евросоюза отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы.
RT на русском
Стратман подчеркнул, что в вопросе нефти и газа «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Аргументы и Факты
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге.
Взгляд.ру
Стратман отметил, что эмбарго на поставки нефти из России неизбежно приведут к резкому росту цен как в ФРГ, так и на мировых рынках нефти.
Аргументы и Факты

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