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Handelsblatt предупредила о шоке для экономики ФРГ из-за ситуации вокруг Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики и вылилась в экзистенциальный кризис, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
РИА Новости
В материале приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний.
Lenta.ru
Выяснилось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
РИА Новости
Тем временем в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине.
Комсомольская правда

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